الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يجبر السكان على اللجوء نحو الشريط الساحلي (فيديو)

الاحتلال
الاحتلال

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبو كويك، إن منطقة حي الدرج والصحابة هاتان المنطقتان شهدتا قصفا إسرائيليا خلال ساعات الفجر الأولى.

 

وتابع، أن هناك محور مشتعلا منذ قرابة أسبوعين، تحديدا المحور الشمالي لقطاع غزة ممثلا بمخيم جباليا ومنطقة بلدة بيت لاهيا، حيث الغارات الإسرائيلية وإن كانت بوتيرة متباينة لكنها لا تتوقف على منطقة جباليا والأطراف الجنوبية من بلدة بيت لاهيا، حيث يسجل توغلا بريا جديدا في تلك المنطقة بعدما فرض الاحتلال الإسرائيلي طوقًا عسكريا على مشفى العودة وكمال عدوان وأجبر الطواقم الطبية هناك على إخلاء جميع المشافي لتتهاوى المنظومة الصحية بشكل كبير في المنطقة الشمالية من قطاع غزة.

الاحتلال يستهدف مراكز الإيواء

وأشار إلى أن هناك استهدافات تقريبا في كل المحافظات بقطاع غزة، بجانب ما يحدث في منطقة الزوايد، لافتًا إلى أن الليلة الماضية كان استهدافا مباشرا للنازحين في مخزن يتواجد فيه عددا من الأطفال والنساء والرجال لكنه جرى قصفه بشكل مباشر من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية ما أودى بحياة عشرة من بينهم أطفال نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأضاف، أن النازحين كلما ضاعت عليهم العمليات العسكرية اضطروا للتوجه نحو المناطق الغربية من قطاع غزة، وهذا يجري الآن في المحافظة الشمالية كون الاحتلال استهدف مراكز الإيواء بشكل مباشر في بلدة بيت لاهيه وأجبر السكان هناك على النزوح نحو المناطق الغربية وهم يحاولون دائما البقاء في النقطة الأقرب لمنازلهم والتي يمكن من خلالها العودة سريعا لكن الاحتلال يحاول الضغط أكثر على النازحين لإجبارهم على الذهاب نحو الشريط الساحلي الضيق الذي حدده من خلال المناطق الشمالية لمخيم الشاطئ وصولا إلى منطقة الميناء ومن الشرق يحدها شارع الصحابة وهى بقعة صغيرة مقارنة بأعداد النازحين ومن تبقوا في المناطق الشمالية وفي مدينة غزة.

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