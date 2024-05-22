وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل فى شمال الضفة الغربية

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وزير الدفاع، يوآف جالانت، أعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية.

وكانت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، وهي دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

يشار إلى أن 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي يعترفون بدولة فلسطين، وهم: بلغاريا، بولندا، التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، إدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.