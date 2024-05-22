الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المغني البريطاني يوسف إسلام ينتقد حكومة بلاده لتجاهلها جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطنيين

جريدة الدستور

انتقد المغني البريطاني الشهير سابقا، بكيت ستيفنز المعروف بـ يوسف إسلام، الحكومة البريطانية لتجاهلها جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

ويعتبر يوسف إسلام، أحد أشهر الموسيقيين في السبعينيات وحققت أغانيه نجاحا لكنه في منتصف مسيرته قرر اتخاذ طريق مختلف تماما، ففي عام 1977، وبعد حادثة كادت تودي بحياته أشهر إسلامه واتجه للإنشاد الديني.

ستيفنز ينتقد تواطؤ الحكومة البريطانية لتجاهلها جرائم الاحتلال البشعة

في خطوة جريئة، انتقد “يوسف” تواطؤ الحكومة البريطانية ووصفها بالصمام لتجاهلها الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة،وقال بكيت ستيفنز المعروف بـ يوسف إسلام،:"أننا هنا اليوم في مواجهة العناد السياسي والمكابرة العمياء للحكومة في عدم الوقوف في وجه الحرب وقتل الأطفال في عائلاتهم"، لافتًا:" لان كل انسان يجب ان يكون لديه ضمير اذا دفنت هذا الضمير فقد ضاعت البشرية، لذلك صوت الضمير من فضلك اجعله مستيقظا وقدم دعمك وواصله، وان شاء الله سنجري سلسلة لقاءات في هذا المسار يوميا".

استمرار القصف المدفعي الاسرائيلي لرفح

ويتجدد القصف المدفعي الاسرائيلي وسط وشرق مدينة رفح، كما أطلقت مسيرات حربية "كواد كابتر" إسرائيلية النار على مناطق متفرقة غرب رفح جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت غارات جوية من طائرة حربية وسط المدينة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35.647 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.852، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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