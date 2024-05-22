ضربة جديدة بعد "الجنائية الدولية".. اعتراف أوروبا بـ"فلسطين" يضع حكومة الاحتلال على المحك

رحب العديد من حركات الوطنية الفلسطينية، والرئاسة، بإعلان رؤساء وزراء كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعتراف دولهم بدولة فلسطين، اعتبارًا من 28 مايو المقبل، مؤكدين أن اعتراف دول العالم بدولة فلسطين يثبت حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم الأسس القانونية والسياسية ومطالب الاستقلالية.

الرئاسة الفلسطينية: حل الدولتين يمثل الإرادة والشرعية الدولية

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الخطوة تعكس حرص إسبانيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، مؤكدة أن قرار الدول الثلاثة يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، خاصة من خلال استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حسبما ذكرت شاشة القاهرة الإخبارية.

وحثت الرئاسة، دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي ما زالت لم تعترف بدولة فلسطين، على الاعتراف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليًا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967، وأهمية أن تدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن تحذو حذو جمهورية إسبانيا التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي.

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن القرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وأيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمة، وأثبتت هذه الدول مرة أخرى التزامها الثابت بحل الدولتين وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن هذه الاعترافات تأتي انسجامًا مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما سيسهم بدوره بشكل إيجابي في جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعت الوزارة مرة أخرى جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدمًا في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، والاعتراف بحقوقهم وتطلعاتهم غير القابلة للتصرف، إلى تقرير المصير في دولتهم المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

حركة فتح: الاعترافات تؤكد حق شعبنا في تقرير المصير

وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن هذه الاعترافات التاريخية جاءت حصيلة لتضحيات شعبنا الجسيمة وصموده ونضالاته، مضيفة أن هذه الاعترافات تؤكد حق شعبنا في تقرير المصير، وإنجاز مشروعه الوطني في الحرية والاستقلال.

وأشارت "فتح" إلى أن هذه الاعترافات التاريخية تأتي تعبيرًا عن انحياز دول العالم إلى الحق الفلسطيني، وحق شعبنا في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، متناغمة مع مبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية المُقرة بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاحتلال، مردفة أن شعبنا الذي يتعرض لحرب إبادة شاملة سيواصل نضاله الوطني المشروع حتى التحرر من آخر احتلال في العالم، بالرغم من فداحة التضحيات وجسامتها.

حماس: ندعو دول العالم لدعم حق الشعب الفلسطينى فى التحرر والاستقلال

دعت حركة حماس دول العالم لدعم حق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت حركة حماس: نرحب بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، ونعتبرها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت الدول حول العالم إلى "الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا".

منظمة التحرير الفلسطينية: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين لحظة تاريخية

واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين خطوة تاريخية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، عبر حسابه على منصة إكس، إنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين".