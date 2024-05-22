مراسلة "القاهرة الإخبارية": وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت، في رسالتها على الهواء مباشرة، ارتقاء 4 شهداء بينهم طفلة لم تتجاوز العام، وإصابة آخرين، بقصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الشوبكي في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

وفي وقت سابق، قرر مجلس وزراء الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بالإجماع، استمرار العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، قائلًا: "ذلك من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس وتعزيز إطلاق سراح المحتجزين وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".

وخلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".