بعد اعتراف دول أوروبية.. وزير المالية الإسرائيلى يطالب نتنياهو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكانت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، وهي دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

يشار إلى أن 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي يعترفون بدولة فلسطين، وهم: بلغاريا، بولندا، التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، إدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.

وفي 10 مايو الجاري، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، بواقع 143 دولة تصوت لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، مقابل رفض 9 أعضاء، وامتناع 25 دولة عن التصويت.