الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سيطرة نسائية.. جوائز توني تستعد للإعلان عن القائمة النهائية للمسرحيات المتنافسة

جوائز توني
جوائز توني

اكتملت القائمة النهائية التي تضم قرابة 40 مسرحية ومسرحية موسيقية للمنافسة على ترشحيات جائزة توني للعام الحالي، والتي تسيطر عليها المخرجات النساء بصورة كبيرة، وفقًا لما نشرته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

سيطرة نسائية تاريخية على ترشيحات جوائز توني المسرحية

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإنه من المقرر أن يعلن جيسي تايلر فيرجسون ورينيه إليز جولدسبيري عن المرشحين لجوائز توني التنافسية الـ 26 اليوم الثلاثاء، نتيجة تصويت 60 عضوًا في لجنة الترشيح.

وتابعت أن الربيع الحالي شهد افتتاح 14 عرضًا مسرحيًا خلال 11 يومًا فقط، وهو أمر طبيعي حيث يأمل المنتجون أن تكون أعمالهم جديدة ولا تزال تعلق في أذهان لجنة الحكام والجمهور قبل توزيع جوائز توني للعام الحالي وهو الحفل الذي من المقرر إقامته في 16 يونيو المقبل.

وأضافت الوكالة أنه بالرغم من العدد الكبير الذي ترشح للمنافسة هذا العام، فإنه لا يوجد عمل واحد أظهر قوة كبرى أو سيطر على القائمة، كما فعلت مسرحية Hamilton الموسيقية التي حققت نجاح باهر عام 2016، أو المسرحية الشعبية"Kimberly Akino"  التي عرضت خلال العام الماضي.

وتابعت أن خلال العام الحالي يوجد ثمة مميزة في المسرحيات المرشحة للجائزة وهى أن عدد المخرجات النساء يفوق عدد المخرجين الرجال للمرة الأولى، فما يقرب من نصف المسرحيات الغنائية وتحديدًا 21 عرض موسيقي، كان من إخراج إمرأة أو فريق مخرجين يضم نساء، كما قدمت النساء خمس مسرحيات جديدة من أصل 16 مسرحية وإحياء مسرحي لهذا الموسم.

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تحمل جوائز توني لعام 2022 حاليًا الرقم القياسي لمعظم المرشحات للإخراج، بإجمالي أربع مرشحات في السباقين، حيث فازت 10 نساء فقط بالجائزة في تاريخها.

تشمل العروض المؤهلة هذا الموسم إعادة كتابة بعض الروايات أو الكتب الموجودة - "The Outsiders"، و"The Great Gatsby"، و"The Notebook"، و"Back to the Future"، و"Water for Elephants" - وأعمال جديدة تنتقل إلى برودواي، مثل مسرحية المطالبة بحق الاقتراع  "Suffs"، وأغنية  "Illinoise"التي سجلها سوفجان ستيفنز، وفرقة الروك التي تغني "Stereophonic" و"Hell's Kitchen".

 

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