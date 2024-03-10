الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قبل ساعات من انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن حفل توزيع الأوسكار الـ96

الاوسكار
الاوسكار

ينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ96، بعد ساعات، بحضور أكبر وأبرز الشخصيات في عالم الترفيه، والنجوم والفنانين.

وسيُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ96 اليوم الأحد 10 مارس في مسرح دولبي في Ovation Hollywood، وسيتم بثه مباشرة على قناة ABC بدءًا من الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (قبل ساعة من المعتاد)، وسيوافق هذا الموعد فجر يوم الإثنين 11 مارس في تمام الساعة 2 فجرًا بتوقيت السعودية.

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جيمي كيميل يعود لحفل الأوسكار 

وفي هذا الصدد، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن عودة جيمي كيميل لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96، للمرة الثانية على التوالي والرابعة عمومًا. وجاء هذا الإعلان بعد أن قدم كيميل الحفل في عامي 2017 و2018، ثم عاد مرة أخرى لتقديمه في 2023. وفي تصريح له، قال كيميل: لطالما حلمت بتقديم حفل الأوسكار أربع مرات بالضبط.

وقد شارك الحساب الرسمي للأكاديمية The Academy، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، والتعليق جاء كالتالي: حسنًا، أعتقد أن السر قد انتهى. نقدم لكم مضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 96، جيمي كيميل. مرحبًا بعودتك!.

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الأفلام الأوفر حظًا 

يعد فيلم Oppenheimer لكريستوفر نولان هو المرشح الأوفر حظًا. نولان، مرشح بقوة ليكون أفضل مخرج، وإذا حدث ونال الجائزة فستكون أول جائزة أوسكار له.

في فئة أفضل ممثلة، فقد تكون بين ليلي غلادستون عن فيلم Killers of the Flower Moon وإيما ستون عن فيلم Poor Things. إذا فازت غلادستون، فستكون أول أمريكية أصلية تفوز بجائزة الأوسكار.

في فئة أفضل ممثل، من الممكن أن تكون المنافسة متقاربة بين كيليان مورفي (Oppenheimer) وبول جياماتي (The Holdovers) لجائزة أفضل ممثل. كلاهما سيكونان فائزين لأول مرة.

من المرجح أن تفوز النجمة المشاركة لجياماتي؛ دافين جوي راندولف، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

من المتوقع أن يفوز روبرت داوني جونيور في فيلم Oppenheimer بجائزة أفضل ممثل مساعد. أقرب منافسيه هو ريان غوسلينغ عن فيلم Barbie.

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