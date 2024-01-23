الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أوبنهايمر" يتصدر بـ13 ترشيح.. القائمة كاملة للمنافسين على جوائز أوسكار 2024

فيلم اوبنهايمر
فيلم اوبنهايمر

تم الإعلان عن ترشيحات جوائزالأوسكار لعام 2024، اليوم الثلاثاء،  من مسرح صامويل جولدوين التابع للأكاديمية في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز في العاشر من مارس المقبل.

وتصدر فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان القائمة بـ 13 ترشيحًا رئيسيًا، في حين تبعه فيلم "Poor Things" و"Barbie" و"Killers of the Flower Moon" بأداء قوي.. إليكم القائمة كاملة.

txt

إطلالات النجوم العالميين فى حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"

ووفقا للجارديان، يبدو أن المخرج العالمي “كريستوفر نولان” على وشك الحصول على أول جائزة أوسكار له على الإطلاق في حفل الشهر المقبل، بعد أن حصل فيلمه الأخير “أوبنهايمر” على أكبر عدد من الترشيحات.

 

ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل فيلم":


American Fiction
Anatomy of a Fall
Barbie
killers of the flower moon
maestro
Oppenheimer
Past lives
poor things
the zone of interest

ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل إخراج":

جوستيتن تري عن Anatomy of a Fall

مارتن سكورسيزي عن Killers of the Flower Moo

كريستوفر نولان عن Oppenheimer

يورجوس لانثيموس عن Poor Things

جوناثان جليزر عن The Zone of Interest

ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل سيناريو أصلي":

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past LiveS

 

txt

لماذا لم يحقق فيلم "Barbie" أرقاما قياسية أمام "Oppenheimer" في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب

ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل سيناريو مقتبس":

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest


ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل ممثل":

برادلي كوبر
كولمان ديمينجو 
كيليان مورفي
بول جياماتي
جيفري رايت

ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل ممثلة":

آنيت بينينت
ليلى جلادسيتون
ساندرا هالر
إيما ستون
كاري موليجان


ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل ممثلة مساعدة":

إميلي بلانت
دانييل بروكس
أمريكا فيريرا
جودي فوستر
دفين جوي راندولف

ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل ممثل مساعد":

ستيرلنج ك. براون
وروبرت دي نيرو
روبرت داوني جونيور 
رايان جوسلينج
مارك روفالو

 

 

الأوسكار اوسكار 2024 أوبنهايمر كريستوفر نولان OSCAR 2024

الأكثر قراءة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز لطليقها أحمد العوضي في المستشفى

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

بمشاركة وسام أبوعلى.. الأهلى يخسر وديًا أمام الأخدود السعودى

"لا يمكن التشكيك فى مو".. مدرب ليفربول يدافع عن محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى