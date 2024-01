"أوبنهايمر" يتصدر بـ13 ترشيح.. القائمة كاملة للمنافسين على جوائز أوسكار 2024

تم الإعلان عن ترشيحات جوائزالأوسكار لعام 2024، اليوم الثلاثاء، من مسرح صامويل جولدوين التابع للأكاديمية في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز في العاشر من مارس المقبل.

وتصدر فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان القائمة بـ 13 ترشيحًا رئيسيًا، في حين تبعه فيلم "Poor Things" و"Barbie" و"Killers of the Flower Moon" بأداء قوي.. إليكم القائمة كاملة.

ووفقا للجارديان، يبدو أن المخرج العالمي “كريستوفر نولان” على وشك الحصول على أول جائزة أوسكار له على الإطلاق في حفل الشهر المقبل، بعد أن حصل فيلمه الأخير “أوبنهايمر” على أكبر عدد من الترشيحات.

ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل فيلم":



American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

killers of the flower moon

maestro

Oppenheimer

Past lives

poor things

the zone of interest

ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل إخراج":

جوستيتن تري عن Anatomy of a Fall

مارتن سكورسيزي عن Killers of the Flower Moo

كريستوفر نولان عن Oppenheimer

يورجوس لانثيموس عن Poor Things

جوناثان جليزر عن The Zone of Interest

ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل سيناريو أصلي":

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past LiveS

ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل سيناريو مقتبس":

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest



ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل ممثل":

برادلي كوبر

كولمان ديمينجو

كيليان مورفي

بول جياماتي

جيفري رايت

ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل ممثلة":

آنيت بينينت

ليلى جلادسيتون

ساندرا هالر

إيما ستون

كاري موليجان



ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل ممثلة مساعدة":

إميلي بلانت

دانييل بروكس

أمريكا فيريرا

جودي فوستر

دفين جوي راندولف

ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل ممثل مساعد":

ستيرلنج ك. براون

وروبرت دي نيرو

روبرت داوني جونيور

رايان جوسلينج

مارك روفالو