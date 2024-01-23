"أوبنهايمر" يتصدر بـ13 ترشيح.. القائمة كاملة للمنافسين على جوائز أوسكار 2024
تم الإعلان عن ترشيحات جوائزالأوسكار لعام 2024، اليوم الثلاثاء، من مسرح صامويل جولدوين التابع للأكاديمية في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز في العاشر من مارس المقبل.
وتصدر فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان القائمة بـ 13 ترشيحًا رئيسيًا، في حين تبعه فيلم "Poor Things" و"Barbie" و"Killers of the Flower Moon" بأداء قوي.. إليكم القائمة كاملة.
ووفقا للجارديان، يبدو أن المخرج العالمي “كريستوفر نولان” على وشك الحصول على أول جائزة أوسكار له على الإطلاق في حفل الشهر المقبل، بعد أن حصل فيلمه الأخير “أوبنهايمر” على أكبر عدد من الترشيحات.
ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل فيلم":
American Fiction
Anatomy of a Fall
Barbie
killers of the flower moon
maestro
Oppenheimer
Past lives
poor things
the zone of interest
ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل إخراج":
جوستيتن تري عن Anatomy of a Fall
مارتن سكورسيزي عن Killers of the Flower Moo
كريستوفر نولان عن Oppenheimer
يورجوس لانثيموس عن Poor Things
جوناثان جليزر عن The Zone of Interest
ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل سيناريو أصلي":
Anatomy of a Fall
The Holdovers
Maestro
May December
Past LiveS
ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل سيناريو مقتبس":
Barbie
Oppenheimer
Poor Things
The Zone of Interest
ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل ممثل":
برادلي كوبر
كولمان ديمينجو
كيليان مورفي
بول جياماتي
جيفري رايت
ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل ممثلة":
آنيت بينينت
ليلى جلادسيتون
ساندرا هالر
إيما ستون
كاري موليجان
ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل ممثلة مساعدة":
إميلي بلانت
دانييل بروكس
أمريكا فيريرا
جودي فوستر
دفين جوي راندولف
ترشيحات جائزة أوسكار 2024 لـ "أفضل ممثل مساعد":
ستيرلنج ك. براون
وروبرت دي نيرو
روبرت داوني جونيور
رايان جوسلينج
مارك روفالو