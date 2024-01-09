الثلاثاء 09 يناير 2024
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لماذا لم يحقق فيلم "Barbie" أرقاما قياسية أمام "Oppenheimer" في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب

Barbie
Barbie

 تنافس فيلمى Oppenheimer وBarbie على جوائز الجولدن جلوب مع اختلاف نوعية الفيلمين ولكن بطرحهما في نفس اليوم كانت الأزمة التى واجهت الابطال ووضعتهم في منافسة شرسة سويًا، حيث يعد فيلم باربي بلا شك أكبر فيلم لعام 2023، حيث حقق 1.44 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي،  لقد كان الفيلم الأعلى ربحًا لعام 2023 والفيلم الرابع عشر من حيث أعلى الإيرادات على الإطلاق.، إنه أيضًا الفيلم الأكثر ربحًا في تاريخ شركة Warner Bros والفيلم الأكثر ربحًا لمخرجة.

 وبغض النظر عن شباك التذاكر، يحتوي على ثلاث أغانٍ سريعة الانتشار ('What Was I Made For'، و'I'm Just Ken'، و'Dance the Night')، ودفع الناس إلى العودة إلى دور السينما الفعلية، على الرغم من كل هذا، لم يشعر حفل توزيع جوائز جولدن جلوب أن باربي تستحق المزيد من الجوائز. 

كانت باربي قوة طاغية في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب رقم 81، والذي اقيم امس، الجميع، بما فيهم أنا، افترضوا أنها ستكتسح كل فئة تم ترشيحها لها.

خسرت باربي جائزة أفضل فيلم لفيلم Poor Things وأفضل سيناريو لفيلم Anatomy of a Fall. خسرت مارجوت روبي جائزة أفضل ممثلة لصالح إيما ستون، كما خسرت جريتا جيرويج جائزة أفضل مخرج لصالح كريستوفر نولان لصالح أوبنهايمر. لقد شعرت بخيبة أمل في الواقع لأن غريتا خسرت أمام نولان. 

الناحية الاجتماعية

كان من الصعب تجاهل أنه في كل فئة تقريبًا حيث واجه الفيلمان، فاز أوبنهايمر،  من الناحية الاجتماعية، أعتقد أن باربي كان فيلمًا أكثر شعبية بكثير،  كانت معظم التعليقات حول أوبنهايمر تتعلق بخروجه في نفس يوم ظهور باربي ولكن ربما يكون هذا مجرد مثال آخر للأفلام الكبيرة التي حققت نجاحًا تجاريًا هائلًا ولم تُترجم إلى جوائز. 

الجائزتان اللتان تمكنت باربي من الحصول عليهما هما أفضل أغنية أصلية وجائزة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر التي تم إنشاؤها حديثًا، المثير للجدل أن هاتين الجائزتين ليس لهما أي علاقة بإبداع أو فن باربي نفسها. 

كما  تهيمن أفلام Marvel عادةً على شباك التذاكر، لكنها نادرًا ما تحصل على جوائز كبرى للتمثيل أو الإخراج. لم يفز Black Panther بأي من الجوائز الثلاث التي تم ترشيحه لها في حفل توزيع جوائز Golden Globes لعام 2019. ومع ذلك، فقد فاز بثلاث جوائز الأوسكار السبعة التي تم ترشيحه لها. كانت تلك لأفضل تصميم أزياء، والنتيجة الأصلية، وتصميم الإنتاج. يبدو أن الأفلام التجارية الضخمة مثل Barbie و Black Panther تُصنف في فئة أقل من الأفلام الأخرى. 

Oppenheimer جوائز الجولدن جلوب الجولدن جلوب فيلم Anatomy of a Fall جوائز الجولدن BARBIE

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