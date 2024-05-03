رسميًا.. تشيلسى يمنح ليفربول بطاقة التأهل لدورى أبطال أوروبا

ضمن فريق ليفربول المشاركة في النسخة المقبلة لبطولة دوري أبطال أوروبا (2024-2025)، مستفيدا من الهدية التي قدمها له تشيلسي، أمس الخميس.

وذكرت قناة "تي إن تي سبورتس" أن ليفربول، سيتواجد في دوري الأبطال بشكل رسمي، بعد فوز تشيلسي على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول، المركز الثالث في جدول ترتيب «بريميرليج»، برصيد 75 نقطة، ويتبقي له ثلاث 3 مباريات هذا الموسم.

وينافس الريدز على لقب البريميرليج، لكنه تلقى أكثر من ضربة في المباريات الأخيرة، أبعدته عن السباق، بتأخره بفارق 5 نقاط عن المتصدر، أرسنال.

أما توتنهام، فيحتل المركز الخامس، برصيد 60 نقطة، متأخرا بفارق 15 نقطة، عن ليفربول، مع العلم أن توتنهام يتبقي له 4 مباريات، وهو ما يعني استحالة الوصول إلى المركز الثالث بنهاية الموسم.

وبعد ضمان ليفربول التأهل إلى دوري الأبطال رفقة أرسنال ومانشستر سيتي، ستكون البطاقة المتبقية محصورة بين أستون فيلا وتوتنهام.

ويملك أستون فيلا 67 نقطة في المركز الرابع، متقدما على السبيرز بفارق 7 نقاط، مع خوض الأخير مباراة أقل.

مواجهات الجولة الـ36 للدورى الإنجليزى

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة السادسة والثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة ستجمع لوتون تاون وضيفه إيفرتون، على ملعب كينلورث رود.

ويوم غد السبت، يستضيف أرسنال، نظيره بورنموث، بينما يستقبل مانشستر سيتي، ضيفه وولفرهامبتون.

وسيحل نيوكاسل ضيفا على بيرنلي، بينما يلتقي شيفيلد يونايتد مع نوتنجهام فورست، في حين سيواجه برينتفورد ضيفه فولهام.

وفي يوم الأحد، يستضيف ليفربول، نظيره توتنهام، في قمة مواجهات الجولة الـ36، بينما يلتقي تشيلسي مع ضيفه وست هام يونايتد، في حين سيحل أستون فيلا، ضيفا على برايتون.

وستختتم يوم الإثنين، مباراة الجولة الـ36، بمواجهة ستجمع مانشستر بمضيفه كريستال بالاس.