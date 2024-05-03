الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

يحرص المسلمون مع أول الساعات المباركة اليوم على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر محرك البحث جوجل، لما فيها من أجر عظيم، فهي سببٌ لتكفير الذّنوب، حرصا منهم على تأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 3 مايو 2024.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 12:52 ظهرًا

وقت صلاة الجمعة في محافظة الاسكندرية الساعة 12:57 ظهرًا

وقت صلاة الجمعة في محافظة بورسعيد الساعة 12:48 ظهرًا

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:35 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:52 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:29 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:34 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 8:59 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:36 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:57 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:36 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:41 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:08 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 4:21 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:42 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:20 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:25 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 8:52 مساءً.

 

مواعيد الصلاة فى محافظة بورسعيد اليوم 

صلاة الفجر

الساعة 4:27 صباحًا

 

صلاة الظهر

الساعة 12:48 ظهرًا

 

صلاة العصر

الساعة 4:26 عصرًا

 

صلاة المغرب

الساعة 7:32 مساءً

 

صلاة العشاء

الساعة 8:58 مساءً.

 

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:39 صباحًا

 

صلاة الظهر

الساعة 12:46 ظهرًا

 

صلاة العصر

الساعة 4:16 عصرًا

 

صلاة المغرب

الساعة 7:22 مساءً

 

صلاة العشاء

الساعة 8:43 مساءً.

 

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:44 صباحًا

 

صلاة الظهر

الساعة 12:45 ظهرًا

 

صلاة العصر

الساعة 4:11 عصرًا

 

صلاة المغرب

الساعة 7:18 مساءً

 

صلاة العشاء

الساعة 8:37 مساءً.

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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:29 صباحًا

 

صلاة الظهر

الساعة 12:48 ظهرًا

 

صلاة العصر

الساعة 4:25 عصرًا

 

صلاة المغرب

الساعة 7:31 مساءً

 

صلاة العشاء

الساعة 8:56 مساءً.

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مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الفيوم

صلاة الفجر

الساعة 4:38 صباحًا

 

صلاة الظهر

الساعة 12:53 ظهرًا

 

صلاة العصر

الساعة 4:29 عصرًا

 

صلاة المغرب

الساعة 7:34 مساءً

 

صلاة العشاء

الساعة 8:59 مساءً.

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