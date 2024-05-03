الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أسطورة ليفربول السابق عن محمد صلاح: أكثر لاعب أنانى شاهدته فى حياتى

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه الاسكتلندي جرايم سونيس، لاعب ليفربول السابق، انتقادات حادة للمحترف المصري محمد صلاح، واصفًا إياه بـ“اللاعب الأكثر أنانية” الذي شاهده على الإطلاق.

وكان صلاح قد دخل في مشادة كلامية مع الألماني يورجن كلوب قبل إشراكه كبديل أمام وست هام يونايتد في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

وقال سونيس في تصريحات نقلتها صحيفة “ليفربول إيكو”: "أعتقد أن محمد صلاح سيغادر ليفربول. لقد كان رائعًا مع ليفربول، ولكن إذا غادر إلى دوري المحترفين السعودي، عندها سيكون النجم الأكبر في ذلك الجزء من العالم".

وأضاف:"لا شك أن لديه رأيًا كبيرًا بشكل استثنائي عن نفسه، وسيكون غاضبًا لعدم مشاركته أساسيًا في المباراة ضد وست هام الأسبوع الماضي. أعتقد أن الموقف مع يورجن كلوب كان رد فعل على استبداله قبل 10 دقائق فقط من النهاية".

جرايم سونيس: صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته على الإطلاق

وأكمل:"صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته على الإطلاق. حتى قبل تلك المباراة، كلما أخرجه كلوب، لم يكن سعيدًا بذلك أبدًا. هذا ما تريده من لاعبيك، إذا أخرجتهم بعد أن سجلوا هدفين، فإنهم سيرغبون في الاستمرار ليسجل الهدف الثالث.. عندما كان ساديو ماني هناك كانوا يتشاجرون طوال الوقت".

وأردف:"لقد كان صلاح من الطراز العالمي خلال الفترة التي قضاها في ليفربول. الأهداف تغير المباريات وكان لأهدافه تأثير هائل على ليفربول منذ أن كان في النادي.".

وأوضح: "عندما تصبح الأمور صعبة ويضع الخصم لاعبًا آخر لمراقبته، سيختفي صلاح من المباراة".

يُذكر أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، ويمكنه التوقيع لأي نادٍ مجانًا في شهر يناير المقبل.

وكان صلاح قريبًا من الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه استمر مع فريقه ليفربول.

جرايم سونيس محمد صلاح صلاح ليفربول يورجن كلوب

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