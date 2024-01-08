الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

في دورته الـ81

إطلالات النجوم العالميين فى حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"

جريدة الدستور

شهد حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" العديد من الإطلالات المميزة للنجوم العالميين على السجادة الحمراء.

ونستعرض أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ81 لهذا العام، والذي يستمر لثلاثة أيام.

ساندرا هولر:

تألقت بإطلالة مميزة بفستان أخضر حمضي لامع مخصص من ماركة "غوتشي" العالمية.

 النجمة العالمية مارجوت روبي:

ارتدت فستانًا باللون البينك، فظهرت كأنها "باربي" باللون الوردي المخصص من أرماني بريفيه.

أما عن ليلي جلادستون، فظهرت بفستان مميز للغاية باللونين الأبيض والأسود، واختارت تسريحة شعر مميزة خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.

وظهر ليوناردو دي كابريو بإطلالة مميزة وعصرية، حيث اختار بذلة باللون الأسود، ولا يوجد فيها أى اختلافات، وظهر كعادته بإطلالة أنيقة وبسيطة، ولا يوجد أى لفت انتباه بها.

وظهرت جينيفر لوبيز، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ81، بإطلالة مميزة للغاية وبسيطة كعادتها، فاختارت فستانًا باللون الوردى المكشوف من منطقة الصدر، وظهرت بتسريحة شعر أنيقة للغاية، واختارت بعض المجوهرات البسيطة التى تلاءمت مع مظهرها، فبدت بشكل جذاب ومريح للعين.

واختار تايلر جيمس ويليامز الظهور بإطلالة مختلفة، حيث ارتدى بدلة باللون البيج المخطط بالطول والخطوط باللون الأسود، وهو ما كان مميزًا عن باقي البدل الموجودة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.

 

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