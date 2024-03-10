أبرز 10 أزياء في تاريخ السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار (صور)

يستعد مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس الأميركية لاستقبال أكبر حدث سينمائي مساء الأحد العاشر من مارس الجاري، حيث يقام الحفل الـ96 لتوزيع جوائز الأوسكار، والتي تنظمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في أمريكيا، يعد حفل توزيع جوائز الأوسكار أكبر حدث في التقويم الترفيهي، حيث يكرم المشاهير أفضل الممثلين وصانعي الأفلام بينما يعرضون إطلالات السجادة الحمراء الأكثر روعة والمنتظرة، تقوم أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بتكريم الإنجازات الفنية في السينما منذ عام 1929، وفي ذلك الوقت، ارتدى الحاضرون العديد من الفساتين الراقية الشهيرة لدرجة أن التصاميم أصبحت جزءًا من تاريخ الثقافة الشعبية.

وفقا لموقع hindustantimes بينما ننتظر بدء الحفل الرسمي، فلنذهب في رحلة عبر الذاكرة ونعيد النظر في بعض إطلالات السجادة الحمراء الأكثر شهرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار والتي أحدثت ضجة في عالم الموضة.

لحظات الموضة المميزة من السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار

بيورك في مارجان بيجوسكي 2001

يُعد فستان البجعة الذي ارتدته بيورك أحد أكثر لحظات الموضة شهرةً في حفل توزيع جوائز الأوسكار، كان عبارة عن جورب للجسم مغطى بالبلورات ومحاط بطبقة من التول الأبيض، استقر المنقار البرتقالي على صدرها وكانت رقبتها الطويلة ملفوفة حول منقارها، لقد "وضعت" سلسلة من البيض كأكسسوارات أثناء سيرها على السجادة الحمراء، كان الزي بمثابة موضوع للتسلية في الثقافة الشعبية لفترة من الوقت، وكان مصدر إلهام لعدد لا يحصى من المحاكاة الساخرة.

ديان كيتون في رالف لورين (2004)

ديان كيتون تتألق بإطلالة رجالية

لم تتخل ديان كيتون أبدًا عن مظهرها المسترجل، في بعض الأحيان، كما في عام 2004، ترتدي ملابس أنيقة وترتدي قبعة مستديرة. كانت هذه البدلة المكونة من ثلاث قطع التي ارتدتها ديان كيتون في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2004 ممتازة. لقد أحببنا كل شيء في مظهرها، بما في ذلك الخطوط المقلمة، وأحذية السهرة الرائعة، والقبعة العلوية وقفازاتها المميزة.

سلمى حايك ترتدي أرماني عام 1997

سلمى حايك تتألق بفستان من أرماني في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 1997 (بينتريست)

سلمى حايك في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 1997 هو ما يجب أن ترتديه الأميرة الحديثة، كانت ترتدي ثوبًا متلألئًا مع تاج كامل في شعرها، لكن بساطة الفستان والكعب جعلت المظهر يبدو بسيطًا بطريقة رائعة، لقد بدت مصقولة للغاية ولكن دون أن تكون ثمينة، وهذا هو مثال الأناقة.

زندايا ترتدي فستاناً من فالنتينو عام 2022

بدت Zendaya رائعة للغاية في قميص أبيض قصير وتنورة ماكسي مبهرة بحاشية ممتدة.

كانت زيندايا حديث السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022. ارتدت بلوزة بيضاء قصيرة مذهلة من تصميم فالنتينو هوت كوتور وتنورة مسائية مزينة بالترتر الفضي. وتم تزيين المجموعة بعدد كبير من أساور Bulgari Serpenti Viper المصنوعة من الذهب الأبيض، كانت فكرة دمج التنانير الطويلة في الملابس الرسمية مع بلوزة قصيرة ممتازة بشكل غير متوقع. التنانير الطويلة كبيرة جدًا في الوقت الحالي. إنها قوة شابة لا يستهان بها في صناعة الأزياء.

ريهانا

تخدم ريهانا أهداف الموضة بفستان أسود بالكامل

في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023 في لوس أنجلوس، أظهرت ريهانا بطنها الصغير في فستان من تصميم علية، مما يدل على ذوقها في الموضة الجريئة، وارتدت مغنية البوب، التي ترشحت لأول مرة أيضًا، فستانًا بنيًا داكنًا مصنوعًا من الجلد تحت بدلة شفافة ذات ياقة عالية من الجيرسيه، أضافت لمسة من السحر بأقراط أنيقة، وتسريحة شعر ناعمة إلى الخلف، وشفاه حمراء زاهية.

جينيفر لوبيز ترتدي فستاناً من فالنتينو عام 2003

جينيفر لوبيز ترتدي مجوهرات هاري وينستون خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الخامس والسبعين

كان فستان جينيفر لوبيز الكلاسيكي من فالنتينو أوسكار من عام 2003 بمثابة ارتداد لأسلوب هوليوود الكلاسيكي مع لمسة معاصرة. وبدت جينيفر لوبيز، التي ارتدت فستاناً مطرزاً بالنعناع من فالنتينو، شبيهة بأسطورة الموضة جاكي كينيدي، حيث حضرت الحدث وهي تتعانق مع خطيبها آنذاك بن أفليك. لقد بدت مذهلة في هذا الظل الرائع من اللون الأخضر عندما قامت بإكسسوارات الملابس بشكل مثالي.

شير في بوب ماكي، 1986

بدت شير وكأنها ملكة قوطية في مجموعة سوداء لامعة

نظرة شير بوب ماكي على حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 1986 تصدرت عناوين الأخبار لأسباب عديدة. أحدث إبداعها المستوحى من فتاة الاستعراض ضجة في عالم الموضة، يتكون الزي من حمالة صدر سوداء مرصعة بالجواهر وتنورة منخفضة متطابقة وحذاء أسود يصل إلى الفخذ وشال مطرز من تصميم صديقتها القديمة والمصمم بوب ماكي.

جانيل موناي، 2020

بفضل 160 ألف قطعة كريستال من سواروفسكي، تألقت جانيل موناي من رأسها إلى أخمص قدميها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020. أمضت موناي 600 ساعة في تصميم فستانها الفريد من نوعه المطرز يدويًا من رالف لورين. وأشار بيلي بورتر، الذي تحدث إلى موناي على السجادة الحمراء، إلى أن الظهر المفتوح للفستان طويل الأكمام والغطاء المعلق يذكره بالمظهر الكلاسيكي لعارضة الأزياء غريس جونز.