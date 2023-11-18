السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد اختياره لتقديم حفل الأوسكار للمرة الرابعة.. من هو جيمي كيميل؟

جيمي كيميل
جيمي كيميل

اُختير مقدم البرامج العالمي جيمي كيميل، لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، للمرة الثانية على التوالي والمرة الرابعة عمومًا، وذلك بسبب المشاهدات العالية التي حققها الحفل السابق الذي قدّمه، وتصدر كيميل محركات البحث الشهيرة "جوجل"، منذ الإعلان عن اسمه.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن جيمي كيميل.

جيمي كيميل من مواليد (13 نوفمبر 1967) هو مقدم برامج، منتج، كاتب، ممثل أصوات وكوميدي أمريكي، واشتهر بدوره كمقدم لبرنامج الحوار المسائي «جيمي كيميل لايف» الذي عرض على قناة «ABC» في 2003، واستضاف كيميل حفل جوائز الإيمي برايم تايم لعام 2012 وعام 2016، بالإضافة إلى الأوسكار عام 2017 وعام 2018.

انحدر كيميل من بروكلين، بمدينة نيويورك وتربى في حي «ميل بازين»، والدته جوان لاكانو، ووالده جيمس جون كيميل كان مديرًا تنفيذيًا في إحدى الشركات، ووالدته من إصول إيطالية، وأجداده من أصول ألمانية. 

تخرج جيمي كيميل من مدرسة «إيد دبليو كلارك الثانوية»، والتحق بجامعة نيفادا، لاس فيغاس لسنة واحدة، ومن ثم انتقل لجامعة أريزونا لسنتين، ولم يحصل على شهادة جامعية، إلا أن الحظ حالفه ليدخل عالم الفن ويصبح من أشهر الكوميديانات ومن ثم يعمل مقدم برامج.

الحياة العائلية

تزوج كيميل بزوجته الأولى جينا مادي في 1988 وانفصلا في 2002، لديهما ابن اسمه (كيفن) وبنت اسمها (كاثرين)، وكانت له علاقة مع الكوميدية ساره سلفرمان في 2002 حتى انهوا علاقتهم في مارس، 2009، بدأ كيميل بمواعدة الكاتبة مولي مكنيرني في أكتوبر، 2009، وتزوجا في يوليو، 2013، وفي 10 يوليو، 2014، انجبا أول طفل لهما.

رحلته في عالم الفن

شارك في أكثر من 5 مسلسلات قدمت في التلفزيون، ووصل إلى أكثر من 4 أفلام عرضوا في السينما، بجانب تقديمه عدد من البرامج الفنية والتوك شو، حتى أنه وجد نفسه كمقدم برامج، واستمر بها.

أبرز المعلومات ومحطات من حياة جيمي كيميل مقدم البرامج العالمي جيمي كيميل العالمي جيمي كيميل جيمي كيميل عالم الفن

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