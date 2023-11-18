السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

للمرة الرابعة.. جيمي كيميل يُقدّم حفل توزيع الأوسكار 2024

جيمي كيميل
جيمي كيميل

قرر مُقدّم البرامج الشهير جيمي كيميل، البالغ من العمر 56 عاما، تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024  للمرة الرابعة على التوالي في هوليوود، في دورته الـ 9، والمقرر عرضه في 10 مارس من العام المقبل.

 

ووقع الاختيار على جيمي كيميل للمرة الرابعة بسبب مشاهدات الحفل الأخيرة والتي وصلت لـ 12%، وتصدر التريند الذي دام لأيام طويلة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعناوين الصحف العالمية والمحلية بسبب صفعة ويل سميث له نتيجة سخريته من زوجته، وعلّق "كيميل" على الموضوع ذاته من خلال بيان صدر عنه، قائلًا: "لطالما كنت أحلم بتقديم حفلة توزيع جوائز الأوسكار 4 مرات تحديدًا".

 

وارتفعت نسبة مشاهدة حفلة الأوسكار 12%، وهي أرقام مشجعة لحدث تلفزيوني يحاول استعادة نسب متابعين عالية بعدما حقق أرقامًا منخفضة جدًا خلال فترة الجائحة.

وقال المنتجان التنفيذيان للاحتفال راج كابور وكايتي مولان: "أثبت جيمي أنّه أحد أهم مقدّمي احتفال توزيع جوائز الأوسكار على الإطلاق بفضل أسلوبه الذي يمزج بشكل ممتاز بين الإنسانية والفكاهة".

 

وتحدد رسميًا موعد عرض حفل جوائز ايمي المؤجلة بسبب إضرابات هوليوود، على أن تكون بتاريخ 15 يناير القادم من عام 2024، والحفل شهد تعديلا على عدد الجوائز المخصصة للكتاب، حسب ما كشفت عنه قائمة الترشيحات.

 

وكانت قد تأجلت جوائز إيمي للتليفزيون هذا العام التي كان مقررا إقامتها في سبتمبر الماضي، بسبب ما عاشته هوليوود من حالة إضرابات.

 

مَن هو جيمي كيميل مقدم حفل الأوسكار؟

جيمي كيميل من مواليد (13 نوفمبر 1967) هو مقدم برامج، منتج، كاتب، ممثل أصوات وكوميدي أمريكي، واشتهر بدوره كمقدم لبرنامج الحوار المسائي «جيمي كيميل لايف» الذي عرض على قناة «ABC» في 2003. 

 

استضاف كيميل حفل جوائز الإيمي برايم تايم لعام 2012 وعام 2016، بالإضافة إلى الأوسكار عام 2017 وعام 2018.

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