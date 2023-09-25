في عيد ميلاده.. أزمات في رحلة العالمي ويل سميث آخرها "صفعة الأوسكار"

يصادف اليوم عيد ميلاد العالمي ويل سميث، الذي أدهش العالم بأعماله الفنية الرائعة وأثار الجدل في العديد من المرات، فمن المؤكد أنك سمعت عن صفعته الشهيرة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

ووجه ويل سميث، صفعة ثوية للممثل الكوميدي كريس روك، أثناء تقديمه جائزة أفضل فيلم وثائقي، ردًا على نكتة ألقاها “روك” عن زوجة سميث جادا بينكيت، ساخرًا من رأسها المحلوق.

رحلة ويل سميث اليومية

قبل أن يصبح نجمًا في هوليوود، حقق سميث شهرة لأول مرة باعتباره في موسيقى الهيب هوب، في عام 1989 فاز العمل الموسيقي بأول جائزة جرامي، ولكن بعد أشهر فقط تم القبض على سميث لتورطه المزعوم في هجوم على مروج التسجيلات ويليام هندريكس والذي كاد أن يصيب الضحية بالعمى في عين واحدة.

بصفته فنانًا موسيقيًا ناجحًا كان سميث يجني أموالًا جيدة، لكنه كان ينفقها بالسرعة نفسها، بحلول الوقت الذي حصل فيه على دور البطولة في فيلم The Fresh Prince of Bel-Air في عام 1990 كان مدينًا بمبلغ 2.8 مليون دولار أمريكي كضرائب متأخرة لمصلحة الضرائب، تمت استعادة معظم أصوله بما في ذلك سيارته ومنزله.

تصدر سميث عناوين الأخبار في عام 2012 عندما قام بضرب فيتالي سيديوك، وهو مراسل ومحتال أوكراني بعد أن ذهب لتقبيله في العرض الأول لفيلم Men in Black في موسكو، بعد ذلك قال سميث لوسائل الإعلام على السجادة الحمراء: "إنه محظوظ لأنني لم ألكمه".