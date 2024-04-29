عاجل| عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

قرر خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلى توقيع عقوبة مالية على الثنائي عمرو السولية وحسين الشحات لاعبي الفريق الأول بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني عقب مباراة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار بيبو ضد السولية بسبب الاعتراض على الاستبدال خلال المباراة ورمي الزجاجة بشكل غير لائق، خاصة أن المباراة كانت متأزمة، ونفس الأمر لـ الشحات والذي ألقى بقميص الإحماء على الأرض.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن مدير الكرة رفض التراجع عن العقوبة رغم اعتذار السولية والشحات للجهاز الفني وزملائه عقب المباراة، مشيرا إلى أن العقوبة 50 ألف جنيه لكل لاعب، مثلما حدث مع زميلهما أكرم توفيق الذي سبق وتمت معاقبته بسبب الاعتراض على استبداله في لقاء البنك الأهلي بالدوري.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن السولية أكد أن انفعاله بسبب سير اللقاء وضياع أكثر من فرصة كانت كفيلة بتغيير النتيجة قبل استبداله، وأن غضبه ليس اعتراضاً على قرار المدرب، ونفس الأمر بالنسبة لـ الشحات الذي أكد أنه كان متحمسا بالمشاركة مع زملائه، وأنه يحترم قرار مدربه ويعتذر عن أي سوء فهم لتصرفه الغاضب في أرض الملعب.

وأشار المصدر إلى أن الثنائي علما بقرار العقوبة المالية عن طريق رسالة عبر جروب “الواتساب” للفريق بعد الحصول على الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي.

كولر يشرح أخطاء مازيمبى قبل مواجهة الإسماعيلى

من جانبه عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية عن مواجهة مازيمبي الكونغولي .

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء مازيمبي مرانًا استشفائيًّا وبدنيًّا خفيفًا في الجيم تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.