عاجل| موقف حسين الشحات وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلى أمام مازيمبى

كشف مصدر داخل صفوف الفريق الأول بنادي الأهلي، النقاب حول موقف الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات، لاعبي الفريق الأول بعد ضمهما غلى قائمة الفريق، لمواجهة مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء اليوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مارسيل كولر وافق على ضم الثنائي بعد مشاورات مع الجهاز المعاون له بإمكانية استخدام عاشور والشحات كأوراق رابحة على دكة البدلاء، خاصة أن الفريق يواجه خصما عنيدا ويحتاج الفوز للوصول إلى نهائي البطولة الإفريقية.

جلسة كولر تكشف موقف الشحات وعاشور

لفت إلى أن عقد كولر جلسة خاصة مع الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، من أجل الاطمئنان منه على الشحات وإمام عاشور من الناحية الطبية ومدى الاستعانة بهما خلال اللقاء المرتقب أمام مازيمبي الكونغولي.

وأوضح المصدر أن طبيب الأهلى أكد للمدير الفني، سلامة اللاعبين تمامًا من الإصابة باستثناء الشحات الذي يرتدي واقي الوجه، وعلى الرغم من ذلك فلا يعيق تحركاته حال مشاركته.

وأكد المصدر أن كولر استقر على رفض المغامرة بالدفع باللاعبين من بداية اللقاء والاكتفاء بوضعهما على دكة البدلاء واستخدامها حسب سير اللقاء.

واستقر السويسري على إجراء بعض تعديلات كثيرة في التشكيل الذي خاض به مباراة الذهاب، حيث سيبدأ بكل من مصطفى شوبير فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى ورامى ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول وأحمد نبيل كوكا ومحمد قفشة وعمرو السولية وبيرسى تاو ورضا سليم ووسام أبوعلى في الهجوم.