الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يستدرج مازيمبى الكونغولى لخطف تذكرة نهائى دورى أبطال إفريقيا اليوم

الأهلي
الأهلي

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره مازيمبي الكونغولي في العاشرة، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي ستجمعهما علي ستاد القاهرة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تقام المباراة وسط حضور 50 ألف مشجع أهلاوي، حيث سيدير اللقاء الحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو.

ويطمح الأهلي لاقتناص الفوز لحسم تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا وحصد اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخ النادي.

ويتأهل الفائز من مباراتى  المارد الأحمر أمام مازيمبى الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي أمام ماميلودي صن داونز فى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، وكانت مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس.

ويحتاج الأهلي الفوز بأي نتيجة  لحجز تذكرة الصعود إلي النهائي بينما الفريق الكونغولي يكفيه التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للصعود، حيث سيطر التعادل السلبي على نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين.

جلسة كولر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة مازيمبي 

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة بطل الكونغو، عرض خلالها ملخص مبارياته أمام بيترو أتلتيكو الإنجولي التي صعد من خلالها بعد الفوز خارج ملعبه.

وأكد كولر، خلال المحاضرة الفنية، أن المنافس سيلعب بنفس الأسلوب والطريقة معنا أمامه، حيث تعادل على ملعبه أمام بطل أنجولا وحقق المكسب خارج ملعبه مستغلا الضغوط علي الفريق المنافس.

وحذر مارسيل كولر من تكرار نفس السيناريو وشدد على ضرورة التركيز طوال المباراة وعدم الوقوع في فخ الضغط الجماهيري أو الالتفات للحديث عن حسم التأهل بالتعادل خارج الأرض.

وأكد المدير الفني للأهلي أن مازيمبي سيلعب المباراة بأريحية أكثر، حيث لا يوجد هناك ما يبكي عليه بعد تعادله على ملعبه سلبيا، ما يجعله يدخل اللقاء بأعصاب هادئة، داعيا للتركيز وتأمين منطقة الدفاع، لتجنب تسجيل مازيمبي أي هدف يزيد من صعوبة مهمة اللقاء.

 واختتم كولر محاضرته الفنية أنه لن يقبل سوى بالتأهل لنهائي البطولة الإفريقية بعد موسم شاق، وضرورة إسعاد الجماهير المتوقع أن تملأ الملعب، وتعويضها عن تراجع النتائج في الدوري.

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