الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عودة إمام عاشور والشحات.. قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي

إمام عاشور في مران
إمام عاشور في مران الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة المارد الأحمر لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدًا الجمعة في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في تمام العاشرة مساء غدًا الجمعة على ستاد القاهرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغد بعد تعادله في مباراة الذهاب بدون أهداف.

وشهدت القائمة عودة الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات بعد غيابهما الفترة الماضية بسبب الإصابة.

واستبعد كولر كلا من، محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم ومروان عطية وحمزة علاء لعدم الجاهزية والإصابة، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.

كما يغيب أيضًا كلا من، عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي بسبب عدم قيدهما في القائمة الأفريقية.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: كريم وليد نيدفيد - محمد مجدي أفشة- أحمد عبدالقادر- عمرو السولية- أكرم توفيق- أحمد نبيل (كوكا)- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا - أنتوني موديست - وسام أبوعلى.

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الأهلي يختتم استعداداته لمباراة مازيمبي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

بدأ المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية خفيفة، أعقبتها مجموعة من التدريبات التخصصية والفقرات الخططية، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

هذا ويلتقي الأهلي ومازيمبي في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبًا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود، والحارس طاقمًا من اللون الأخضر.


 

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