الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بـالأهلي استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، مساء غدٍ، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخاض المارد الأحمر مرانه الختامي على ملعب مختار التتش مساء اليوم.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات بدنية خفيفة، أعقبتها مجموعة من التدريبات التخصصية والفقرات الخططية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة المرتقبة.

واختتم الفريق مرانه بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب "لوبومباشي" فيذ هاب نصف النهائي.

وتقام مباراة الإياب في العاشرة مساء غدٍ على ستاد القاهرة في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي بالزي التقليدي أمام مازيمبي

اتفق مسئولو الأهلي مع نظرائهم في مازيمبي على خوض مباراة الغد بالزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود والحارس طاقما من اللون الأخضر.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على كل الترتيبات المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين لاستاد القاهرة، والمدة المحددة لفترة الإحماء، وغيرها من الأمور التنظيمية والأمنية.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

يلتقي الأهلي ومازيمبي في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على حساب فريق سيمبا التنزاني، بثلاثة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما صعد فريق مازيمبي لهذا الدور على حساب فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف إيابًا بعد التعادل ذهابًا بدون أهداف.

ويملك النادي الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا كان آخرها في الموسم الماضي وحققه على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي.

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