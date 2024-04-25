الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

بالتوقيت الصيفي.. موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

ذهاب الأهلي ومازيمبي
ذهاب الأهلي ومازيمبي الكونغولي

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد المواجهة المرتقبة والمنتظرة من كافة عشاق القارة السمراء بصفة عامة والأهلاوية بصفة خاصة، عن مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، وهو ما جعلها الأكثر بحثا على كافة محركات جوجل مؤخرا، لاسيما بعد نتيجة مباراة الذهاب.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف ممثل الكرة المصرية الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام العاشرة مساء غد الجمعة بالتوقيت الصيفي، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فى حضور 50 ألف مشجع.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي بدوري الأبطال

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، على الهواء مباشرة، في تمام العاشرة مساء غدا الجمعة، على ملعب الرعب (ستاد القاهرة الدولي).

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، للأميرة السمراء، داخل منطقة الشرق الأوسط، كما سيتم نقل المباراة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الارضى.

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طاقم حكام الأهلي ومازيمبي بدوري الأبطال

يقود حكم الساحة الكيني بيتر واريرو كاماكو، مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي.

ويعاون الكيني في مهمته كلا من.. جليبريت شيرويت حكم مساعد أول، وستيفن أونايانجو حكم مساعد ثان.

بينما إسناد «كاف» مهام الحكم الرابع للجامبي لامين جامييه، على أن يتواجد على تقنية الفيديو "VAR" الثنائي ماريا ريفيت من مورشيوس، ويعاونها الجزائري لحلو بن براهم.

وكان المارد الأحمر، حقق تعادلا سلبيا بدون أهداف خارج الديار، عصر السبت الماضي.

الوداد يمنح الأهلي النجمة الـ11

منح فريق الوداد البيضاوي المغربي، نظيره الأهلي النجمة الحادية عشر تاريخيا بدوري أبطال إفريقيا، عندما تمكن الفوز عليه بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/2).

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