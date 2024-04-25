الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين 50 ألف مشجع بمباراة الأهلي ومازيمبي

فريق النادي الاهلي
فريق النادي الاهلي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي ومازيمبي المقرر لها العاشرة من مساء غدًا، الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير ووصولهم للمدرجات، وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراة الترجي التونسي أمام ماميلودى صن داونز، في نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الترجي وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد في رادس.

وتلقى النادى الأهلي موافقة من الجهات المختصة بحضور 50 ألف مُشجع في مباراة مازيمبى لدعم المارد الأحمر في اللقاء المصيري.

رجال الامن الأهلي ومازيمبي العاشرة نصف نهائي دورى ابطال افريقيا الأطقم الأمنية صن داونز

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