ضبط مسجلين كونا عصابة لسرقة السيارات فى العجوزة

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجلين خطر كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بقصد سرقة أجزاء منها في أقسام شرطة المنيرة الغربية، الأهرام، والعجوزة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 12 واقعة سرقة سيارة، وأرشدا عن أماكن سرقتها والتخلي عنها، وأضافا بتصريفهما المسروقات لدى عميليهما "سيئي النية"، أمكن ضبطهما مالك محل كاوتشوك - تاجر خردة "لأحدهما معلومات جنائية.

وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وأرشدا عن المسروقات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.