الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن الاقتصادي: ضبط 1521 قضية ظواهر سلبية.. و17 ألف سرقة تيار كهربائي

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1521 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

txt

مخدرات بمليون جنيه.. سقوط تجار الكيف في الإسماعيلية والأقصر

txt

سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم أوكار الإجرام بالمحافظات

كما أثمرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 17449 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن الاقتصادي سرقة تيار كهربائي وزارة الداخلية كافحة الجرائم مترو الأنفاق

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مزايا وعروض ضخمة للمصريين بالخارج.. خطة "الإسكان" لتقليل الفجوة الدولارية

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

شاب يقتل والده ويخرج أحشائه في الخليفة.. والسبب غريب

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى إفريقيا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك