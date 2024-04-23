مخدرات بمليون جنيه.. سقوط تجار الكيف في الإسماعيلية والأقصر

يواصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتي أمن (الإسماعيلية– الأقصر)، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن بمديرية أمن الإسماعيلية، عن ضبط عاطل، بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات)، وضبط 4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهم 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وفي مديرية أمن الأقصر، ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدري "الشابو والهيروين"- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.