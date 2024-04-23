الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مخدرات بمليون جنيه.. سقوط تجار الكيف في الإسماعيلية والأقصر

تاجر
تاجر

يواصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتي أمن (الإسماعيلية– الأقصر)، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن بمديرية أمن الإسماعيلية، عن ضبط عاطل، بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات)، وضبط 4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهم 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

 

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الأمن العام يضبط 132 سلاحًا ناريًا و322 قضية مخدرات

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الأمن العام يضبط عدة قضايا للاتجار فى العملات الأجنبية بـ31 مليون جنيه

وفي مديرية أمن الأقصر، ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدري "الشابو والهيروين"- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

مخدرات بمليون جنيه الإسماعيلية الأقصر تجار الكيف قطاع الأمن العام

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