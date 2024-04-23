سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم أوكار الإجرام بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها في مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3،500 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (4) قطع سلاح ناري.. عبارة عن (2 بندقية آلية- بندقية خرطوش- فرد محلى و2 خزينة وعدد من الطلقات) وتنفيذ (745) حكم قضائي متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط عدد (2) قضية "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدري "الحشيش، الهيروين") بحوزة (متهمَين) وضبط عدد (5) قضايا سلاح أبيض، وضُبط خلالهم (5 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (5 متهمين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.