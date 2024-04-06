السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط مزارع بحوزته ترسانة أسلحة نارية في المنيا

متهم
متهم

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، من ضبط مزارع لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الاتجار في المنيا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قيام مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط؛ بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات – 6 خزينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

قطاع الأمن العام ضبط مزارع أسلحة نارية الإتجار فى المنيا المنيا

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