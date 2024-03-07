الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط هاربين من حبل المشنقة

الأمن العام
الأمن العام

نجحت جهود قطاع  الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة عدد من مديريات الأمن، في ضبط سائق "توك توك" بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، لكونه محكوما عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا في قضية قتل عمد.

كما تم ضبط عامل بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، لكونه محكوما عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا في قضية قتل عمد وشروع فيه.

وفي مركز السادات بالمنوفية، تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، لكونه محكوما عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا في قضية قتل عمد وشروع فـيه وإتلاف وسلاح وذخيرة، والسجن 4 سنوات في جنايتى، أبرزهما شروع في قتل وسلاح آلي.

قطاع الأمن العام ب اللواء محمود أبو عمره وزير الداخلية

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