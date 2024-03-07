بمناسبة أعياد المرأة.. "الداخية" تمنح نزلاء مراكز الإصلاح زيارة استثنائية

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء "زيارة إستثنائية" خلال الفترة من السبت الموافق 9/3/2024 حتى الخميس الموافق 21/3/2024، بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة؛ حرصًا من الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.