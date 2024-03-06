الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا تهريب بضائع وتحرير 2316 مخالفة مرورية

أمن المنافذ
أمن المنافذ

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 18 قضية، وتحرير 2316 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 259 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أمن المنافذ وزارة الداخلية جرائم التهريب الإجراءات الجمركية

مواد متعلقة

ضبط 19 متهمًا في حملات أمنية بالدقهلية والإسكندرية

شرطة النقل تضبط 1695 قضية في المترو والقطارات

مباحث الضرائب تضبط 141 قضية فساد مالى

أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بضائع خلال 24 ساعة

شرطة الكهرباء تضبط 11794 قضية سرقة تيار

ضربات أمنية لتجار المخدرات والسلاح فى 3 محافظات

تحرير 214 مخالفة لمحال مخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

ضبط 11 متهمًا بالتنقيب عن الآثار في الشرقية والإسماعيلية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

مخاوف من "انفجار القدس" فى رمضان.. أوضاع "سر اشتعال حرب غزة" تُرعب العالم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لآخر تحديث

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟