أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا تهريب بضائع وتحرير 2316 مخالفة مرورية

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 18 قضية، وتحرير 2316 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 259 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.