ضبط 11 متهمًا بالتنقيب عن الآثار في الشرقية والإسماعيلية

شنَّ قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريتي أمن (الشرقية – الإسماعيلية) عن ضبط 4 عمال، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وتبين وجود حفرة وعُثر على (الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

كما تم ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتبيَّن وجود حفرتين وعُثر على الأدوات المستخدمة فى الحفر.

وبمواجهتهم، اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.