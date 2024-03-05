الداخلية وطلائع الجيش يتعادلان سلبيًا فى بطولة دورى نايل

حسم التعادل السلبي مواجهة طلائع الجيش والداخلية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري نايل.

ولم ينجح الفريقان في تشكيل خطورة على المرمى طيلة الـ90 دقيقة، لينجح كل فريق في خطف نقطة في صراع البقاء بالدوري.

وأكمل طلائع الجيش اللقاء من الدقيقة 54 منقوصًا بعد طرد يسري وحيد، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وقع الداخلية في المركز قبل الأخير بـ9 نقاط.

طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني المركز السابع وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثالث عشر، وحقق طلائع الجيش خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 14 هدفًا ودخل مرماه 12 هدفًا وجمع خمس نقاط من آخر أربع مباريات من الفوز على زد إف سي والهزيمة أمام سموحة، ثم التعادل مع الاتحاد السكندري وفاركو ويسعى للفوز والوصول للنقطة 22 والتقدم للمركز الرابع.

ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود أربعة لاعبين وهم: الغيني موسى دياوارا والتنزاني حميد ماو بسبب الإيقاف، لحصول كل منهما على ثلاثة إنذارات بينما يغيب حسام دقدوق ومحمد سمير بسبب الإصابة.