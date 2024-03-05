الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

طلائع الجيش يستضيف الداخلية في مباراة العودة للانتصارات بدوري نايل

طلائع الجيش تعادل
طلائع الجيش تعادل في مباراته الأخيرة مع فاركو

يستضيف طلائع الجيش فريق الداخلية في الرابعة عصر اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري نايل .

المباراة مهمة للفريقين اللذين يسعيان لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنهما في المباريات الأخيرة خاصة فريق الداخلية الذي حقق فوزا واحدا منذ بداية الموسم.

طلائع الجيش يفتقد جهود 4 لاعبين

ويحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز السابع برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثالث عشر وحقق طلائع الجيش خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر أربع مباريات من الفوز على زد إف سي والهزيمة أمام سموحة ثم التعادل مع الاتحاد السكندري وفاركو ويسعى للفوز والوصول للنقطة 22 والتقدم للمركز الرابع.

ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود أربعة لاعبين وهم الغيني موسى دياوارا والتنزاني حميد ماو بسبب الإيقاف، لحصول كل منهما على ثلاثة إنذارات بينما يغيب حسام دقدوق ومحمد سمير بسبب الإصابة.

الداخلية والهروب من القاع 

في المقابل يحتل فريق الداخلية بقيادة عمرو حسن المركز الأخير برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشر ولم يحقق الداخلية سوى فوزا واحدا على انبي في الأسبوع الأول وتعادل خمس مرات وخسر سبع مباريات وهجومه هو الأضعف في الدوري وسجل خمسة أهداف فقط بينما اهتزت شباكه 17 مرة وجمع نقطة واحدة من أخر أربع مباريات بالتعادل مع فاركو والهزيمة أمام زد إف سي والاتحاد السكندري والزمالك ويسعى لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم والوصول للنقطة 11 والتفوق على فاركو والمقاولون.

يدير المباراة حسني سلطان ويساعده هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري ومعهم أحمد جمال حكما رابعا ومحمد الحنفي حكم فيديو وسامي هلهل مساعد حكم فيديو .

دوري نايل طلائع الجيش فريق الداخلية عبد الحميد بسيوني عمرو حسن

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