السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. صحوة الإسماعيلى تصطدم برغبة بلدية المحلة فى تضميد جراحه

الإسماعيلي تعادل
الإسماعيلي تعادل في مباراته الأخيرة مع الجونة

يستضيف الإسماعيلي فريق بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في ثاني مباريات الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري نايل.

ويحتل الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، وله مباراة مؤجلة،  وحقق الإسماعيلي ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر ست مباريات وسجل 12 هدفًا ودخل مرماه 15 هدفًا، ولم يتعرض للهزيمة في أخر أربع مباريات، وجمع منها ست نقاط بالفوز على سيراميكا كليوباترا والتعادل مع المصري والزمالك والجونة، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16 والتقدم للمنطقة الدافئة في جدول دوري نايل.

قائمة الإسماعيلي لمباراة بلدية المحلة

إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبد المنعم، وكمال السيد، وعبدالله حسني، وحاتم سكر، وعبد الكريم مصطفى، وعصام صبحي، ومحمد دسوقي، ومحمد نصر، ومحمد عمار، ومحمد عبد السميع، وعمر الساعي، وعبد الرحمن الدح، وعماد حمدي، ومحمد بيومي، وهشام محمد، ونادر فرج، وإيريك تراوري، وبشار أشرف، وحسن صابر، ومحمد زيدان، وعلي الملواني.

وشهدت القائمة غياب عبد الرحمن مجدى، ومحمد حسن للإصابة، وحمدي النقاز بسبب تعرض زوجته لحادث واضطراره للسفر إلى القاهرة للاطمئنان عليها، وأحمد الشيخ ومحمد فوزي ومحمد مخلوف لعدم الجاهزية.

بلدية المحلة واستعادة الثقة

على الجانب الأخر، يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وسبع هزائم، وسجل 17 هدفًا، ويملك أضعف دفاع في دوري نايل، واهتزت شباكه 31 مرة، وتعرض لهزيمتين ثقيلتين في أخر مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا 3-5، وأمام الأهلي 1-5، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة الثقة من جديد.

ورغم تكرار الأخطاء الدفاعية إلا أن أحمد عبد الرؤوف لم يجد حلًا لها ومازال يصر على اللعب بطريقة مفتوحة كلفت الفريق سبع هزائم وتأزم موقفه في جدول الدوري.

يدير المباراة السيد شعبان ويساعده أسامة السيد وماجد المليجي ومعهم السيد منير حكمًا رابعًا وعبد العزيز السيد حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الاسماعيلى بلدية المحلة ايهاب جلال أحمد عبد الرؤوف

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