المحتجزون لدى حماس يطالبون نتنياهو بإبداء مرونة فى المفاوضات: نشعر أنكم تخليتم عنا

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، إن الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات المحتجزين لديها، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم.

ونشرت "القسام" فيديو لعدد من المحتجزين الإسرائيليين لديها عبر موقعها الرسمي، وهم يكشفون عن الأوضاع الصعبة تحت القصف المستمر من قِبل إسرائيل.

وقال عومري ميران أحد المحتجزين في الفيديو الذي يحمل اسم "الضغط العسكري فشل في تحرير أبنائكم الأسرى": "نعيش أوضاعًا صعبة تحت القصف العنيف، أشتاق لأسرتي أبي وأمي وإخوتي زوجتي وبناتي"، متابعًا: "هذا العام لم نستطيع أن نحتفل معًا بالأعياد بسبب الحرب الشنيعة المستمرة"، معربًا عن أمله في أن يستطيع الاحتفال مع أسرته بعيد الاستقلال المقبل، متابعًا "أنا هنا أسير لدى حركة حماس منذ 202 يوم، وآن الأوان أن نخرج من هنا ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة، مطالبًا الجميع بالضغط على الحكومة من أجل التوصل لاتفاق، ومواصلة المظاهرات".

أحد المحتجزين لدى حماس: "بدأنا نشعر أنكم تخليتم عنا"

فيما قال كيث سيغال يبلغ من العمر 64 عامًا، "أريد أن أبعث رسالة إلى أسرتي، بأنني أحبهم جدًا، وأنني بخير وآمل أن تكونوا أنتم كذلك، لديّ ذكريات كثيرة عن عيد الفصح العام الماضي مع أسرتي، معربًا عن أمله في أن تحدث مفاجأة ثم توقف عن الحديث وبدأ في الانهيار باكيًا".

واستدرك سيغال تصريحاته قائلًا: "نحن هنا في خطر كبير بسبب القصف المستمر، وهذا أمر مخيف ومرعب نعيشه منذ وقت طويل"، موجهًا تساؤلًا لحكومة الاحتلال “حتى متى، بدأنا نشعر أنكم تخليتم عنا”، مطالبًا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة الحكومة والوزراء بإبداء المرونة في المفاوضات من أجل التوصل لصفقة قريبة، متابعًا "فنحن نشعر بالمماطلة وأن الصفقة استغرقت وقتًا طويلًا، آن الأوان أن نعود وكافة المحتجزين إلى منازلنا وعائلاتنا قريبًا، كما أنتم تتمتعون بحياتكم بجوار عائلاتكم"، مطالبًا الجميع بالاستمرار في المظاهرات في القدس وتل أبيب من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل لاتفاق.

واختتمت "القسام" الفيديو قائلة: "زعماؤكم النازيون لا يكترثون بمصير أبنائكم الأسرى ومشاعرهم، أدركوهم قبل فوات الأوان".