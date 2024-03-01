الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

سيراميكا كليوباترا يهزم المقاولون العرب بهدفين في دوري نايل

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 39 عن طريق أحمد الشيمي مدافع المقاولون العرب بالخطأ في مرماه بعد عرضية من أحمد هاني حاول الشيمي تشتيت الكرة ولكنها مرت إلى داخل المرمى.

واستطاع أحمد ياسر ريان أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابتة مرت أسفل الحائط البشري لداخل الشباك.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا عند 21 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

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