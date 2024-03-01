الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عودة قندوسي وأحمد ريان.. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب بدوري نايل

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي أمام المقاولون العرب، بدوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره المقاولون العرب، في تمام السابعة مساء الجمعة، على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية الجولة الخامسة عشر بدوري نايل (موسم 2023/2024).

وشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا، عودة أحمد ياسر ريان، لقيادة خط الهجوم فضلا عن الجزائري أحمد قندوسي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، بينما يجلس النيجيري جون إيبوكا على مقاعد البدلاء.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب بدوري نايل

وجاء تشكيل سيراميكا كيلوباترا كالتالي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. 

خط الوسط: أحمد عادل  - محمد إبراهيم- أحمد قندوسي - أحمد بلحاج - صامويل أمادي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: 

على الجابرى - خالد صبحي - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - يوسف بعرور - ابراهيم محمد - فيڤور أكيم - چون ايبوكا - مروان عثمان.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب بدوري نايل

 القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بدوري نايل 

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب، في افتتاحية الجولة الخامسة عشر بدوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 1، حيث يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يقدمه يحيى حمزه، بصاحب الكباتن طه إسماعيل ومحمد زيدان، بينما يتولى التعليق على المباراة محمد الكواليني، وخالد رزق مراسلا من أرض الملعب.

 القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بدوري نايل 

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بدوري نايل

يقود مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب، طاقم تحكيمي مكون من حمادة القلاوي حكما للساحة، ويعاونه صالح محمد عفيفي حكم مساعد أول وعمر فتحي حكم مساعد ثان، ومعهم مصطفى عثمان حكما رابعا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو وخالد الغندور مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بدوري نايل

موقف سيراميكا كليوباترا بدوري نايل 

ويحتل سيراميكا كليوباترا، المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين مع المصري والزمالك من الأسبوعين العاشر والحادي عشر.

وحقق سيراميكا كليوباترا خمسة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر أربع مباريات.

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