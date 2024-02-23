الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى نايل| إيبوكا يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام بلدية المحلة

جون إيبوكا
جون إيبوكا

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة، في مسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة بدوري نايل (2023/ 2024)

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على نظيره بلدية المحلة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد غزل المحلة، في افتتاحية الجولة الرابعة عشرة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بلدية المحلة بدوري نايل 

 

حراسة المرمى: محمد بسام 

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. 

خط الوسط: محمد توني  - محمد إبراهيم- أحمد بلحاج - فيڤور أكيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: 

على الجابرى - سعد سمير - خالد صبحي - عبدالرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - علاء شعبان - صامويل أمادي - مروان عثمان.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بلدية المحلة 

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة بدوري نايل 

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة، في افتتاحية الجولة الرابعة عشرة بدوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 1، مصاحبة بتقديم استديو تحليلي، يقدمه يحيى حمزة، رفقة الكباتن فاروق جعفر وعمرو الدسوقي، وطارق الأدور معلقا على المباراة، وأسامة عقدة مراسلا من أرض الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة بدوري نايل 

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة بدوري نايل 

يدير المباراة تحكيميا طاقم مكون من صبحي العمراوي حكما للساحة، ويعاونه وائل شعبان حكم مساعد أول، وأسامة عبداللطيف حكم مساعد ثان، ومعهم محمد العتباني حكما رابعا، ووائل فرحان حكم فيديو وحمادة القلاوي مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة بدوري نايل 

موقف سيراميكا كليوباترا بجدول دوري نايل

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات ومثلها هزيمة وثلاثة تعادلات، وله مباراتان مؤجلتان.

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