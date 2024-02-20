الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سيراميكا كليوباترا يخطف تعادل قاتل أمام الجونة في دوري نايل

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

خطف سيراميكا كليوباترا تعادلا ثمينا من الجونة في مباراة الأسبوع الـ13 من الدوري المصري الممتاز "دوري النيل" بعدما جمع استاد المقاولون العرب بين الفريقين ليتعادلا بهدف لكل فريق.

افتقد الشوط الأول من المباراة الأهداف رغم المحاولات الخطيرة من جانب سيراميكا كليوباترا الذي كان أكثر فاعلية على المرمى لكنه فشل في إنهاء الهجمات داخل الشباك لينتهي النصف الأول من المواجهة بدون أهداف.

وافتتح السجل التهديفي للمباراة مع الدقيقة 58 لصالح الجونة الذي صمد طوال الشوط الأول قبل أن يباغت أصحاب الدار بهدف رائع من الفريق الساحلي بعد هجمة مرتدة كما يقول الكتاب، بعد مرور رائع من ياسر ليمرر الكرة داخل المنطقة لموكا الذي سددها ببراعة في المرمى ليتقدم الجونة.

وأراد سيراميكا تعديل النتيجة في الدقيقة 80 من عمر المواجهة بعدما أحرز بلحاج هدف رائع بعد تمريرة من داخل المنطقة استملها وسددها من مسافة قريبة من المرمى بطريقة رائعة سكنت الشباك لكن قام الحكم بإلغاء الهدف بداعي وقوع بلحاج في التسلل ليتواصل تقدم الجونة.

واستمر الضغط الذي شكله سيراميكا لإحراز التعادل، لكن تألق صبحي سليمان بالتصدي للكرات كما لم يحالفهم الحظ في أكثر من مناسبة بإهدار الفرص بالتسديد في العارضة مرتين.

لكن، اتى الهدف في النهاية برأسية مروان عثمان من ركلة ثابتة أرسلها قندوسي ليحرز تعادل قاتل في الوقت بدل ضائع قبل أن يتم طرد القندوسي بسبب الاعتراض غير اللائق ليتم طرده لكن هذا لم يغير في النتيجة.

ابتسمت الكرة لسيراميكا الذي لم يستحق الخسارة، ليخطف تعادل مستحق قفز بسيراميكا للمركز الثامن بوصوله للنقطة 15 في المقابل يتواجد الجونة في المركز التاسع أيضًا برصيد 15 نقطة.

وجاءت المباراة قوية في مجملها وقدم الفريقين مستوى رائع.

سيراميكا كليوباترا الجونة الدوري المصري الممتاز دوري النيل المقاولون العرب

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