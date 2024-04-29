الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها: زارع كاميرات مراقبة فى غرفة النوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد زوجها تطالب فيها بخلعه، بعد مرور سنة واحدة على زواجهما.


وقالت "ياسمين. م" في دعواها التي تحمل رقم 631 لسنة 2024: مر على زواجنا سنة واحدة وعشت معه هذه الفترة في مشاكل وخلافات كثيرة فهو شخص مريض ويحتاج لعلاج نفسي، وعرضت عليه أكثر من مرة الذهاب لدكتور نفسي في السر  لكنه رفض.


وأضافت: زواجنا كان سريعا للغاية، فأنا طبيبة وفاتني قطار الزواج وأصبح عمري ٣٧ عامًا، تعرفت عليه على موقع التواصل الاجتماعي وأصبح بيننا تواصل مستمر وبالأخص عندما علم بأننا نعيش بنفس المنطقة وبعد تعارف وإعجاب استمر لشهور علمت فيها أنه كان له تجربة زواج سيئة وانتهت ولم أهتم بتفاصيلها مطلقًا وتمت زيجتنا.


واستكملت: كنت أظن في بداية الأمر أن اهتمامه الزائد بتفاصيلي غيرة وحب ليس أكثر، لكن بعد الزواج اكتشفت أنه مرض فدائمًا يسألني عن مواعيد خروجي وعودتي وعن مقابلتي للناس، وازداد الأمر سوءًا بعد اتهامه لي بشكل مباشر بخيانتي له بسبب تأخري في عيادتي، رغم زيارته المفاجئة لي بالعيادة أكثر من مرة وبكل مرة اتخذ الأمر بهزار وضحك.


واستطردت: تفاجأت بتركيبه كاميرات مراقبة خفية داخل شقة الزوجية دون علمي، وبمواجهته قال: "عشان أكون متأكد إنك ما بتخونينيش ومفيش رجالة بتيجي البيت".

 واختتمت حديثها: تشاجرت معه مشاجرة كبيرة وتركت منزل الزوجية ولجأت لأهلي وتم عمل جلسات عرفية اكتشفنا وقتها أن زوجته الأولى كانت تخونه وشاهدها في وضع مخل مع عشيقها، فتأكدت أن الحياة بيننا ستكون صعبة للغاية لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لخلعه.

محكمة الاسرة دعوى قضائية علاج نفسي التواصل الاجتماعي مشاجرة منزل الزوجية

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