الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

واجب عزاء ينتهي بقضية خلع.. سيدة: زوجي مبيفهمش في الأصول

قضية خلع
قضية خلع

لجأت سيدة ثلاثينية بعد زواج استمر عشر سنوات إلى محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه. 

كشفت صاحبة الدعوى وتدعى "إيمان" في الدعوى رقم ٦١٣١لسنة ٢٠٢٤: مر على زواجنا نحو ١٠ سنوات وأثمر عن إنجاب طفلين، لكن لم استطع تحمل الحياة مع هذا الرجل، فمنذ زواجنا وأنا أعاني منه، فشخصيته مليئة بالعيوب ولا يريد أن يصلح من نفسه من أجلي أو من أجل أبناءه.


واستكملت الزوجة: أنا من عائلة كبيرة من محافظة الشرقية واتربينا على تقديم  الواجب في الأحزان والأفراح وزيارة المريض والسؤال والوقوف بجانب بعض دائمًا ومواصلة الرحم فيما بيننا، لكن زوجي وأهله لا يعرفوا أي  شئ عن الأصول والواجب مطلقًا، فرغم أنه  ليس لديه سوى أشقاءه وأعمامه لكنهم لا يسألوا عن بعضهم مطلقًا ولا حتى في الأعياد ولا المناسبات.


وتابعت إيمان: تحدثت معه كثيرًا بأن أبنائنا تحتاج لعائلة تحتويهم، وإذا حدث لنا أي مكروه لن نجد أحد يقف بجانبنا لكن بلا جدوى، فأصبحنا في مشاكل مستمرة لرغبتي في عمل الواجب سواء في عزاء أو أفراح وهو يرفض وأصبح شكلي سئ أمام أهلي وأقاربي والبعض منهم وصفه بأنه شخص "ناقص"، وامتنع العديد من أقاربي عن زيارتي بسبب عدم تقديره لهم ومواساتهم في أي ظرف.


واختتمت حديثها: أخيرًا تشاجرنا لرغبتي في الذهاب للشرقية لتقديم واجب العزاء في وفاة زوجة عمي لكنه رفض الذهاب معي مبررًا "دي ست عندها ١٠٠ سنة"  فقررت الذهاب بمفردي دون علمه، وفور عودتي تعدى على بالضرب وطردني من منزل الزوجية ومن وقتها ونحن في مشاكل كثيرة وفاض بيا الكيل منه ومن تصرفاته وأخيرًا لجأت للقضاء للحصول على حقوقي منه وحقوق أبنائي. 

محكمة الأسرة بزنانيري دعوى قضائية محافظة الشرقية خلع حقوق واجب

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