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مصر

توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية لليوم الثامن والثمانين على التوالي، فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقت في 15 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم مدها لمدة شهر اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كل مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

وشهدت السرادقات والشوادر والمنافذ المشاركة في المبادرة إقبالًا مكثفًا من قبل المواطنين، الذين حرصوا على استغلال التخفيضات الكبيرة التي توفرها المبادرة على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية أو غير الغذائية.

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وتستهدف المرحلة الخامسة والعشرون من المبادرة توفير كل مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

مضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض

وضاعفت وزارة الداخلية لأول مرة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة، لتصل إلى 1975 منفذًا، و6 معارض رئيسية، و44 معرضًا فرعيًا، و67 شادرًا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

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شراء السلع بأسعار مخفضة.. إقبال كبير من المواطنين على منافذ "كلنا واحد"


كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

الداخلية شهر رمضان السلع الغذائية أسعار مخفضة مستلزمات الأسرة المصرية

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