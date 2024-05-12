الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن 2024.. موعد التقدم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وافق  وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن الدفعة العاشرة ذكور.


وأعلن اللواء تامر مخيمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، عن كافة التفاصيل والشروط في مؤتمر صحفي أقيم في قطاع التدريب، اليوم الأحد.


وكشف مساعد الوزير لقطاع التدريب عن الشروط المطلوبة لمعاهد معاوني الأمن وتضمنت الآتي:
 

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.

-لا تقل السن عن ١٩ عامًا ولا تزيد على ٢٥ سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.


- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.


- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو لأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


-ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.


-ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.


-أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.


-أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقًا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.


-ألا يقل الطول عن ١٧٠ سم.


-ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى.

ثانيًا المزايا:
تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة.


يحصل الطالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد.


بالاستفادة من الخدمات الصحية وفقًا لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.


الاستفادة من النظام العلاجي وفقًا للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.


وأتاحت وزارة الداخلية التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

المعاهد التي سيتم الاختبار بها:
- معهد معاوني الأمن بطرة، منطقة كرة، القاهرة، ذكور، ويتم فيها استقبال المتقدمين من محافظات القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد.

- معهد معاوني الأمن بالبحيرة، مدخل وادي النطرون، ذكور، ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات البحيرة، المنوفية، كفرالشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية.

- معهد معاوني الأمن بمدينة ٦ أكتوبر، طريق الواحات، ذكور، ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات الحيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا.
 

-معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، مدينة سوهاج حي الكوثر، ذكور، ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات، أسيوط سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.

وكشف مساعد الوزير لقطاع التدريب عن موعد فتح باب التقديم الإلكتروني لمعاهد معاوني الأمن اعتبارًا من السبت الموافق ٥/١٨/  ٢٠٢٤ وحتى الخميس الموافق ٦/٢٧/ ٢٠٢٤.


وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو من خلال التردد على المعاهد المعلمة فقط.

قبول الشهادة الاعدادية معاهد معاوني الأمن الدفعة العاشرة وزير الداخلية

مواد متعلقة

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الأكثر قراءة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

"الطريقة الأكبرية": تطوير مساجد آل البيت يساهم فى نشر الوسطية.. ونشكر الرئيس السيسى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن 2024.. موعد التقدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب