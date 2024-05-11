السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شراء السلع بأسعار مخفضة.. إقبال كبير من المواطنين على منافذ "كلنا واحد"

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية لليوم السادس والثمانين على التوالي، فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقت في 15 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم مدها لمدة شهر اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كل مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

وشهدت السرادقات والشوادر والمنافذ المشاركة في المبادرة إقبالًا مكثفًا من قبل المواطنين، الذين حرصوا على استغلال التخفيضات الكبيرة التي توفرها المبادرة على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية أو غير الغذائية.

وتستهدف المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة توفير كل مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

مضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ

وضاعفت وزارة الداخلية لأول مرة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، لتصل إلى 1975 منفذًا، و6 معارض رئيسية، و44 معرضًا فرعيًا، و67 شادرًا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

توفير السلع بأسعار مخفضة

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لليوم 64 على التوالي.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

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لليوم الـ77.. إقبال كثيف على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

المرحلة الخامسة والعشرين السادس والثمانين عبد الفتاح السيسي كلنا واحد السلاسل والمنافذ

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