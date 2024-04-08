الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تعلن مد فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر

كلنا واحد
كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية، عن مد فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك لمدة شهر، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %.

 وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 1975 منفذًا، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة. 

رفع الأعباء عن كاهل المواطنين

يأتي ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد رئيس الجمهورية شهر رمضان

مواد متعلقة

وزير الداخلية يهنئ رئيسي النواب والشيوخ ورئيس الوزراء بعيد الفطر

الأمن العام يضبط 4 متهمين بسرقة عدادات المياه

"توفيق" يهنئ وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بعيد الفطر

وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بعيد الفطر المبارك

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

الأجهزة الأمنية تحبط محاولة تنقيب عن الآثار أسفل منزل فى الشرابية

"برشام وهيدرو".. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ6 ملايين جنيه

قبل العيد..أمن القاهرة يضبط 14 كيلو حشيش وهيروين بالقاهرة

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

الزمالك يُجمّد المفاوضات مع محمد شريف.. والسبب صادم (خاص)

عاجل| خلال 48 ساعة.. مصر تقترب من هدنة غزة وتقدم غير مسبوق للمفاوضات

خاص.. إدارة الزمالك عن أداء اللاعبين: "فيه حاجة غلط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح