وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بعيد الفطر المبارك

وبعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهربمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .. ونبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ الأزهر الشريف.. منبرًا للوسطية السمحة والفكر المستنير.. ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء الأرض.. وأن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بدوام التوفيق.. وكل عام وفضيلتكم بخـــــير.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف.. جاء بها: يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.. سائلًا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والتوفيق.. ويسدد على طريق الحق جهودكم المخلصة لنشر سماحة الدين الحنيف.. وإعلاء قيم العدل والرحمة وأن يعيد هذه المناسبة المباركة.. على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. وكل عام وفضيلتكم بخـــــير.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية.. جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. داعيًا المولى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة.. بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا العربية والإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وفضيلتكم بخـــــير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام..

جاء بها:يطيب لى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أتقدم لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. بأصدق التهانى وخالص التمنيات.. نحتفل بهذه المناسبة الكريمة التى يتجلى فيها ثواب المولى جلت قدرته وعطائه للصابرين والمخلصين.. وتتجسد فيها مظاهر الإحتفاء بقيم المثابرة واليقين.. ونستلهم منها الإرادة القوية والعزم والإصرار على مواصلة العمل الجاد.. فى سبيل تأمين مسيرة الوطن.. وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.. لتبقى مصر الكنانة أمد الدهر فى عزة وكرامة وواحة للخير والآمان بوعد ربها وجهود أبنائها.. وكل عام وأنتــم جميعـًا بخير.