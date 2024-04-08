"هدخلك طب عين شمس".. القبض على طالب نصب على طالبة بالخارج في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط طالب يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام لقيامه بالنصب على طالبة بكلية الطب والاستيلاء منها على مبلغ 290 ألف جنيه بزعم مقدرته على تحويلها من كلية الطب بجامعة بالخارج إلى كلية الطب جامعة عين شمس.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير سوهاج بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بورود محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعوة ريهام ح ا ع 23 سنة طالبة بكلية الطب ومقيمة دائرة قسم طهطا بتضررها من المدعو / بيومي ع م ح-سن 23 طالب ومقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها علي مبالغ ماليه بلغت جملتها " 290.000 " مائتان وتسعون ألف جنيهًا.

وقام المتهم بإيهام الشاكية مقدرته على تحويلها من كلية الطب بجامعة بالخارج إلي كلية الطب جامعة عين شمس من خلال علاقاته بالمسئولين بتلك الجهة إلا أنه لم يفى بوعده أو رد المبالغ المالية المستولي عليها.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.